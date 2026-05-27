L'ultimo saluto di Pedro: "Sono momenti difficili. Indimenticabile giocare per la Lazio"

Con il termine della stafione biancoceleste, Pedro ha dato l'ultimo saluto alla sua Lazio. L'attaccante spagnolo ha rilasciato le alcune dichiarazioni, le ultime con la maglia laziale, ai microfoni ufficiali del club.

Sono momenti difficili, ho parlato sempre con tanta gente, è dura da vivere, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale, l’importante è finire bene, godersi l’esperienza fino all’ultimo minuto perché dopo ci mancherà tanto. Sono sicuro che sarà così, però comunque continuerò nel calcio, è ciò che sappiamo fare e sfruttiamo di più. Non so se farò l’allenatore, l’opinionista, ma sarò legato a questo sport al 100%. È difficile da accettare, ma tutto ha un inizio e una fine, devo riposare e staccare.

Come sto adesso? A volte guardi l’epoca iniziale di quando eri giovane, tutti i momenti che hai passato… Rimarranno con te per sempre, abbiamo fatto un po’ la storia, per me è stato molto importante, sarò più calmo quando mi sarò ritirato e analizzerò il viaggio, ma sono contento di come è andato, ho vinto trofei importanti. Perché ho scelto Roma? Mi piaceva moltissimo la città, è unica, volevo provare a vivere qua. Poter giocare per la Lazio è stato meraviglioso, è indimenticabile, ci sono un sentimento e una passione molto forti. Trovarli a questa età mi ha dato la voglia di continuare, ho sempre dato tutto, peccato non aver fatto qualcosa in più, ma vado via molto contento. Ricordo che i primi mesi eravamo con il Covid, non è stato facile. La Lazio è arrivata al momento opportuno, conoscevo Sarri, sono molto contento di averli trovati.