Danimarca fuori dal Mondiale: Isaksen ko ai rigori contro la Repubblica Ceca
Match rocambolesco deciso dagli errori dal dischetto: decisivi gli sbagli di Hojlund, Dreyer e Jensen
Niente Mondiale 2026 per la Danimarca di Gustav Isaksen. Dopo il successo contro la Macedonia del Nord, la nazionale danese cade nella finale playoff contro la Repubblica Ceca al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena.
Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari firmato da Sulc e Andersen, la gara si accende nei supplementari: Krejčí porta avanti i cechi, ma quando tutto sembra deciso arriva il pareggio danese con Høgh per il definitivo 2-2.
A decidere la qualificazione sono i calci di rigore, dove la Danimarca paga a caro prezzo gli errori di Hojlund, Dreyer e Jensen, che consegnano il pass agli avversari.
Serata complicata anche per Isaksen: l’esterno della Lazio resta in campo per 87 minuti senza riuscire a incidere come nella gara precedente, prima di lasciare il posto proprio a Dreyer.