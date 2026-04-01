Le parole di Gravina: "È un grande allenatore, gli ho chiesto di restare". Nessune dimissioni

Gravina commenta Italia-Bosnia: analisi della sconfitta

Dopo il ko contro la Bosnia, in conferenza stampa è intervenuto anche Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. “Lo stato emotivo è abbastanza chiaro, soprattutto per come è arrivato questo risultato. Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi, in questi mesi hanno mostrato una crescita incredibile, molti di voi non hanno potuto percepire il clima e l’atmosfera negli ultimi tempi. Volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi, voglio fare i complimenti a Rino Gattuso.

Fiducia a Gattuso e Buffon: le parole di Gravina

È un grande allenatore, gli ho chiesto di restare, lui e Buffon, alla guida tecnica di questo gruppo. Avete perso un momento di grande sintonia all’interno dello spogliatoio. La partita l’avete vista tutti. C’è poco da dire, il mister li ha definiti eroici. Poi capisco che ci siano diverse valutazioni da fare”.