Calciomercato, Rayan sfugge alla Lazio: ecco la cifra offerta dal Bournemouth

Matteo Moretto e il portale DataFutebol hanno rivelato la situazione tra l'attaccante Rayan del Vasco de Gama e il Bournemouth, ecco l'offerta

Michelle De Angelis
Photo by Wagner Meier/Getty Images via onefootball

Matteo Moretto ha rivelato sulla piattaforma social X la situazione tra l'attaccante Rayan del Vasco de Gama e il Bournemouth, inoltre, il portale DataFutebol ha dichiarato il prezzo offerto dal club della Premier League per il calciatore, circa 35 milioni, affermando che questa sarebbe la trattativa più alta nella storia della squadra brasiliana.

