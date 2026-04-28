Non solo sport, ma un impegno concreto che prosegue e si rafforza nel tempo. Il prossimo 9 giugno, allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, ci sarà “LILT for Life – Prevenzione in campo”, l’evento benefico promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di Frosinone, con un obiettivo chiaro: diffondere la cultura della prevenzione oncologica e trasformarla in un gesto quotidiano di responsabilità collettiva.

Al centro della giornata, ancora una volta, la Nazionale Italiana Sanitari, da sempre impegnata non solo sul terreno di gioco, ma soprattutto nella sensibilizzazione sociale. Una presenza che rappresenta la continuità di un percorso avviato lo scorso anno e che oggi si consolida con ancora maggiore determinazione: portare la prevenzione tra le persone, soprattutto tra i giovani, attraverso il linguaggio universale dello sport.

Un’iniziativa che unisce istituzioni, sportivi e cittadini sotto un messaggio forte e diretto: la prevenzione salva la vita, e ognuno può fare la propria parte.

I PROTAGONISTI E IL VALORE DEL PROGETTO

Nel corso della conferenza stampa del 27 aprile sono intervenuti il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, l’organizzatore e rappresentante delle Vecchie Glorie Frosinone Fabio Gerli, la presidente LILT Frosinone Elena Di Nicuolo, il presidente onorario della Nazionale Italiana Sanitari dott. Luca Cipriano e, in collegamento video, il comico Marco Bazzoni ‘Baz’ per la Nazionale Tv e Social.

Parole che tracciano la direzione del progetto quelle del presidente onorario della NIS dott. Luca Cipriano:

“La prevenzione è fondamentale e dobbiamo educare soprattutto i più giovani. Questo è il cuore della nostra missione. Riempire lo Stadio Stirpe significa sostenere concretamente il lavoro quotidiano della LILT: anche un semplice biglietto può contribuire a qualcosa di grande”.

A margine della conferenza stampa è intervenuto il presidente esecutivo della NIS dott. Joseph Fiore:

“Siamo orgogliosi di prendere parte a questo evento a sostegno della LILT. Iniziative come questa rappresentano pienamente la missione e la visione della NIS. Ci auguriamo una partecipazione numerosa, perché soprattutto in un momento storico come quello attuale, esserci assume un valore ancora più significativo. Oltre al fondamentale obiettivo della raccolta fondi, questi eventi contribuiscono concretamente a sostenere progetti di grande importanza, come quelli promossi dalla LILT a favore della prevenzione e della salute”.

UNA GIORNATA DI SPORT CHE EDUCA E UNISCE

L’evento prenderà il via nel primo pomeriggio con il coinvolgimento delle scuole calcio del territorio, protagoniste di un momento dedicato ai valori dello sport, della salute e della corretta informazione.

A seguire, spazio al triangolare solidale che vedrà scendere in campo:

Vecchie Glorie Frosinone Calcio

Nazionale Italiana Sanitari

Nazionale Tv e Social

Una sfida simbolica in cui il risultato passerà in secondo piano, lasciando spazio al vero obiettivo: sensibilizzare, coinvolgere e generare consapevolezza.

SOLIDARIETÀ CONCRETA: ASTA BENEFICA E PARTECIPAZIONE

L’evento sarà arricchito da un’asta benefica che metterà in palio:

una maglia autografata da Gabriele Bracaglia

un pallone firmato da tutti i partecipanti

Le offerte, con il sistema del miglior offerente, potranno essere inviate tramite Messenger sulla pagina Facebook “Lilt for Life” dal 22 al 30 maggio.

UN PROGETTO CHE CONTINUA

L’intero incasso – con biglietti dal costo simbolico di 5 euro – sarà interamente devoluto alla LILT Frosinone per sostenere le attività di prevenzione e assistenza sul territorio.

I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/lilt-for-life/299322

La conduzione della serata sarà affidata ai giornalisti Aurora Folcarelli, Giovanni Giuliani e Roberto Monforte.

PER LE DONAZIONI

Per chi desidera sostenere la LILT in occasione di questo evento, è possibile effettuare una donazione utilizzando il seguente IBAN:

IBAN: IT 60 U 0529 7148 01cc 1030 060452, intestato a LILT associazione provinciale di Frosinone

Causale: donazione LILT FOR LIFE Frosinone

5x1000 DELLA NIS

La Nazionale Italiana Sanitari invita tutti a destinare il proprio 5x1000 a sostegno delle attività di prevenzione e solidarietà promosse dall’associazione.

Donare è semplice e non comporta alcun costo: è sufficiente firmare nel riquadro “Sostegno degli enti del Terzo Settore” della dichiarazione dei redditi e inserire il codice fiscale 18254491006 .

Un piccolo gesto che può trasformarsi in un aiuto concreto per chi ha più bisogno.