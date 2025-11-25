Lazio, i biancocelesti si preparano per la sfida a San Siro: le condizioni di Gila e Cataldi

Nella 12a giornata del Campionato di Serie A, grazie ai palloni mandati in rete avversaria da Matteo Guendouzi e Tijjani Noslin, la Lazio è riuscita a sconfiggere il Lecce e a conquistare 3 punti fondamentali che, in un primo momento, avevano permesso al club di occupare un posto valido per la qualificazione in Conference League, tuttavia, il trionfo del Como ha escluso nuovamente la squadra biancoceleste dall'Europa. I prossimi match saranno difficili, infatti, per le aquile è in arrivo la doppia sfida contro il Milan e successivamente la gara con il Bologna, nonostante ciò la Lazio deve provare a conquistare almeno qualche punto per tentare di restare aggrappata al sogno Europa.

Le condizioni di Mario Gila e Danilo Cataldi

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, non sono migliorate soltanto le condizioni fisiche di Taty Castellanos, che potrà tornare in campo per la sfida di sabato contro il Milan, infatti, anche Mario Gila, che durante l'incontro con il Lecce aveva riscontrato un'infiammazione tendinea, ha recuperato e dovrebbe poter scendere in campo a San Siro. Per quanto riguarda Danilo Cataldi, invece, oggi l'ex Fiorentina dovrà effettuare nuovi esami, tuttavia, a causa di un indurimento al polpaccio, il centrocampista potrebbe non essere disponibile per il prossimo impegno del club biancoceleste, nel caso il mister Maurizio Sarri opterà per Matias Vecino.

