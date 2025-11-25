Lazio, summit decisivo per Lorenzo Insigne: la stella di Sarri comincia a cercare casa

Il mercato di gennaio si avvicina e ormai è chiaro che l'obiettivo principale del Comandante Maurizio Sarri sia Lorenzo Insigne e, fortunatamente, sembrerebbe che questa volta la Società stia cercando di accontentare il mister.

Depositphotos

I nuovi sviluppi sulla questione Lazio-Insigne

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, sembra che l'arrivo di Lorenzo Insigne nella Lazio stia diventando un ipotesi sempre più concreta, infatti, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti, un summit decisivo e un'intesa sullo stipendio, che verrà coperto dai risparmi ottenuti dal passaggio di Fares al Forte Virtus e dalle cessioni di Tchaouna e Casale. Al momento l'ex Toronto si trova ancora a Napoli ma ha già cominciato a cercare casa nei pressi del centro sportivo di Formello, infatti, il quotidiano ha riportato un'ottima notizia per il Comandante: Lorenzo Insigne potrebbe già arrivare. Il 34enne potrebbe cominciare ad allenarsi con la squadra con un permesso assicurativo speciale e attendere fino a metà dicembre per il tesseramento, quando verrà approvato il mercato a saldo zero, dato che la Società non ha ancora inviato tutta la documentazione inerente alla trimestrale del 30 settembre ma non solo, sembrerebbe che il limite del costo del lavoro allargato, che dovrebbe aggirarsi intorno all'81%, sia stato sforato.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Insigne al Palapartenope