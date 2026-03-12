La protesta dei tifosi laziali rimbalza all'estero, la BBC: "Situazione mai stata così grave"

La protesta dei tifosi biancocelesti ha fatto il giro del mondo. Anche fuori dall’Italia, infatti, ha avuto una risonanza straordinaria: oltre alla CBS, anche la BBC ha voluto analizzare il momento che stanno attraversando i tifosi laziali.

La BBC analizza la contestazione biancoceleste

L’analisi è stata portata avanti dallo scrittore e tifoso laziale Simon Basten, che ha approfondito nella rubrica "Ask me anything" la situazione in casa Lazio, da quando i tifosi laziali hanno scelto di disertare le partite casalinghe per protestare contro il presidente Claudio Lotito, trasformando la vicenda in un vero e proprio caso anche all'estero.

L stessa BBC ha sottolineando come: “La situazione non è mai stata così grave come in questo momento”, e anche anche in Inghilterra sono state diffuse le immagini dello stadio vuoto.

La protesta dei tifosi laziali fa eco anche all'estero

L’obiettivo dei tifosi di creare clamore è stato quindi raggiunto: anche importanti emittenti fuori dall’Italia hanno parlato della protesta, raccontando e commentando la situazione attuale dei tifosi biancocelesti.

I supporter laziali torneranno allo stadio solo domenica sera in occasione della sfida contro il Milan, unica eccezione alla contestazione in questa seconda parte di stagione. Secondo quanto riferito dal comunicato dei gruppi organizzati diffuso negli ultimi giorni, la protesta continuerà comunque ad oltranza fino a fine stagione. Ma, per quella partita, Maurizio Sarri e la squadra potranno contare nuovamente sul sostegno dei propri tifosi sugli spalti, mancato nelle ultime quattro partite casalinghe.