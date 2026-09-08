Udinese-Lazio, pioggia di gialli ma ne mancano alcuni? La moviola dei quotidiani sportivi

Pioggia di gialli al Bluenergy di Udine a causa dei numerosi cartellini estratti dal direttore di gara Paride Tremolada. Gustav Isaksen per la Lazio e Karlström, Piotrowski, Bertola, Bayo e Miller per i bianconeri: sono loro gli ammoniti della 3a giornata di campionato, tuttavia, sembrerebbero mancare alcuni gialli. In merito alla gestione arbitrale si sono espressi i quotidiani sportivi nella loro edizione odierna.

La moviola dei quotidiani sportivi

Corriere dello Sport: 6,5

Un anno senza A (curiosità, fu proprio la Lazio una delle squadre della sua ultima nella massima serie, nel 2025, contro il Sassuolo) si fa sentire: Tremolada parte contratto, quasi intimorito (dopo 25’ aveva già tre gialli sul taccuino, saranno addirittura 6 alla fine con 22 falli fischiati) epperò la tiene fino alla fine, con il punteggio sempre in bilico e quindi con un livello di agonismo maggiore. Non ci sono episodi cruciali all’interno delle due aree, questo gli ha agevolato il compito. Karlstrom rischia con due falli di fila, Tremolada gli abbona il primo, sul secondo fa giallo. Regolare la rete dell’1-0: è in gioco Davis quando riceve il pallone che smisterà per Karlstrom, c’è sempre Doekhi ultimo biancoceleste a tenere tutti in gioco. Ok anche l’1-2: Doekhi in gioco quando riceve il pallone da Taylor prima di mettere al centro dell’area dove arriverà Gudmundsson. Mini-check sull’1-1: la carambola a centrocampo dalla quale nasce l’azione del gol (l’APP, per capirci), però, viene innescata da Kabasele che spinge Noslin addosso a Miller. Ad essere precisi, manca sicuramente un cartellino giallo: visto il metro tenuto, Pinamonti che ferma la ripartenza (per quanto lontana) di Solet doveva essere sanzionato.

Il Messaggero: 5

Dovrebbe dare due gialli a Karlstrom che grazia senza motivo per due entrate su Tavares. Fischia un fallo contro Taylor che aveva preso il pallone. Modesto, davvero, in una partita molto facile.

La Gazzetta dello Sport: 6