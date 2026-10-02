Ex Lazio, Hysaj proposto al Bologna: il dettaglio che favorisce Darmian

Hysaj proposto al Bologna dopo l’addio alla Lazio

Il nome di Hysaj è arrivato sul tavolo del Bologna. Secondo quanto ricostruito da TMW, il difensore albanese è stato proposto al club rossoblù, che in queste ore sta però lavorando per tesserare Matteo Darmian.

Hysaj, 32 anni, è svincolato dopo la conclusione del suo contratto con la Lazio alla fine dell’estate. L’ex biancoceleste rappresentava dunque un’opzione disponibile per la difesa del Bologna, ma la scelta del club sembra orientata altrove.

Darmian avanti: accordo e ruolo nella difesa di Palladino

Il Bologna è a un passo dall’ingaggio di Darmian, 37 anni, libero dallo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto con l’Inter. Con il difensore è stata raggiunta un’intesa per un anno, con opzione per proseguire fino al 2028.

A favorire Darmian rispetto a Hysaj, più giovane di cinque anni, è soprattutto la duttilità tattica: oltre a giocare sulla fascia, l’ex interista può essere impiegato da Palladino anche come centrale, in particolare in una linea difensiva a tre.

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