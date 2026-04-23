Sarri: "Tifosi? Se dovessero venire a vederci in finale sarei il mister più felice del mondo"

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per commentare il passaggio in finale di Coppa Italia della Lazio.

Le dichiarazioni di Sarri a Sportmediaset

La partita di stasera era difficilissima, un dentro o fuori contro una squadra forte e in uno stadio difficile per quasi tutte le squadre europee. Penso che i ragazzi si siano meritati questa soddisfazione, abbiamo eliminato le due finaliste dello scorso anno e oggi l’Atalanta.

Abbiamo fatto un grande percorso in una stagione dura e complicata e siamo riusciti a prenderci questa soddisfazione della finale. Alla squadra ora chiederei di risolvere un problema che abbiamo da tutta la stagione, la difficoltà nel trovare il gol. Siamo diventati solidi, non è semplice giocare contro di noi. Ma facciamo fatica a segnare.

Motta ha numeri impressionati sui rigori: ne ha presi quattro su cinque oggi e uno in campionato a Bologna. Cinque parati su sei subiti nella sua storia in Serie A, numeri impressionanti. È un ragazzo che ha prospettive e margine, soprattutto con i piedi. Siamo abituati a uscire sul corto, stasera l’abbiamo fatto sul lungo. È un prospetto importante e interessante ma deve avere nella testa la voglia di migliorare ancora.