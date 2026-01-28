Tifo organizzato: "Venerdì staremo tutti a Ponte Milvio. Portate sciarpe e bandiere"

Come precedentemente comunicato, i tifosi biancocelesti non entreranno allo Stadio in occasione di Lazio-Genoa, in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:45, a sostegno della forte contestazione nei confronti della società biancoceleste, di seguito l'intervento radiofonico del tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale.

Venerdì staremo tutti quanti in piazza, chi ci vuole essere sarà con noi, chi non vuole esserci è libero di entrare allo stadio e fare come meglio crede. Non credete a chi ancora oggi dice che i gruppi del tifo organizzato faranno i picchetti davanti allo stadio, perché ho sentito pure questo, ho letto anche questo sui social, assolutamente no. Noi allo stadio neanche ci avvicineremo, resteremo fermi lì a Ponte Milvio, vorremmo fare quella stessa manifestazione però in forma statica che facemmo nel primo anno del corteo.

Portate tutti quanti le bandiere, portate tutti quanti le sciarpe, portate tutto ciò che volete affinché si possa fare un ottimo tifo e passare una serata tutti quanti insieme per sperare che quantomeno la Lazio ci dia un risultato positivo in campo. Ho già detto portate bandiere, portate sciarpe, portate i bambini, portate i vostri papà, le vostre mamme, portate tutte le persone e tutto ciò che serve per fare tifo.

Non portate bomboni, quello è l'unica cosa che non accettiamo. Questo è il momento di mettere da parte tutto quello che vi avevo detto, io sapevo che era così. Far vedere la presenza in piazza di tutti quelli che hanno fatto una scelta diversa rispetto alla nostra. Sarebbe un bel momento di unità, sarebbe un bel momento di stare tutti insieme, di far vedere che oltre ai 28-29 mila abbonati che abbiamo fatto quest'anno c'è tutto un mondo, c'è tutto un popolo che è stanco anche se non viene allo stadio.

Usiamo i social in un altro modo, non per dire che ve l'avevo detto, ma venite in piazza, riprendete tutto quello che è la piazza, tutto quello che è il giorno che noi saremo lì, noi saremo lì dalle 5 di pomeriggio fino a che la partita non finirà. Fate vedere quanti siamo e chi siamo.