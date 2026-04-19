La Lazio trionfa al Maradona, Pedullà: "Lezione totale tecnico-tattica di Sarri a Conte"
Alfredo Pedullà si è complimentato con il Comandante Maurizio Sarri sui social dopo la strabiliante performance della rosa biancoceleste al Maradona
Dopo la strabiliante vittoria delle aquile al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, merito dei palloni mandati in rete rispettivamente da Matteo Cancellieri e Toma Basic, Alfredo Pedullà si è complimentato con il Comandante Maurizio Sarri sui social.
Le parole di Alfredo Pedullà
Una Lazio perfetta, lezione totale tecnico-tattica di Sarri a Conte, dal primo all'ultimo minuto: poteva finire 5-1 e non 2-0. Zero milioni o quasi contro centinaia. E meno male che il mercato è chiuso... In campo non vanno i soldi, ma le idee. Conte è stato perfetto nell'anno dello Scudetto, ma dal secondo - come sempre - si incarta. E ora sta vincendo il campionato degli alibi. A Sarri diranno "vai in finale di Coppa Italia e vincila": barzellette, non sapendo che è stata la sua stagione più difficile di sempre. Avvelenata da qualche santone (?) mediatico che imbratta le cornici - sempre più marce - della Lazio da sempre.
Nella pagina successiva il post di Pedullà sui social