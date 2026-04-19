La Lazio trionfa al Maradona, Pedullà: "Lezione totale tecnico-tattica di Sarri a Conte"

Dopo la strabiliante vittoria delle aquile al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, merito dei palloni mandati in rete rispettivamente da Matteo Cancellieri e Toma Basic, Alfredo Pedullà si è complimentato con il Comandante Maurizio Sarri sui social.

Una Lazio perfetta, lezione totale tecnico-tattica di Sarri a Conte, dal primo all'ultimo minuto: poteva finire 5-1 e non 2-0. Zero milioni o quasi contro centinaia. E meno male che il mercato è chiuso... In campo non vanno i soldi, ma le idee. Conte è stato perfetto nell'anno dello Scudetto, ma dal secondo - come sempre - si incarta. E ora sta vincendo il campionato degli alibi. A Sarri diranno "vai in finale di Coppa Italia e vincila": barzellette, non sapendo che è stata la sua stagione più difficile di sempre. Avvelenata da qualche santone (?) mediatico che imbratta le cornici - sempre più marce - della Lazio da sempre.