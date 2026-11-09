Doveri vince il premio Bulgarelli, premiato anche Grassadonia della Lazio

Daniele Doveri ha ricevuto il premio Bulgarelli Number 8 come miglior arbitro. Tra i vincitori della stagione 2025-2026 c’è anche Gianluca Grassadonia della Lazio, premiato tra gli allenatori per il calcio femminile. Secondo quanto riportato da SportMediaset, La cerimonia si svolge al Comune di Bologna.

Doveri e l’esempio per i giovani arbitri

Ricevendo il riconoscimento, Doveri ha ricordato di essere l’arbitro con più presenze in Serie A, oltre che il più esperto e il più anziano anagraficamente. Per questo considera suo compito «dare l'esempio sul terreno di gioco» e trasmettere la propria esperienza ai giovani arbitri che si affacciano alla Serie B e alla Serie A, affinché prosegua il processo di rinnovamento.

Il premio porta il nome dello storico numero 8 del Bologna, tra i fondatori dell’Aic-Associazione italiana calciatori, che organizza l’iniziativa. Doveri si è detto orgoglioso di ricevere un riconoscimento intitolato a Bulgarelli. Ha ricordato il calciatore come «una persona estremamente eretta» e ha aggiunto: «recuperare i valori di una volta e proiettarli nel futuro è la chiave».

Grassadonia e gli altri premiati della stagione

Per il calcio maschile, il premio tra gli allenatori è andato a Cesc Fàbregas del Como, intervenuto con un videomessaggio di ringraziamento. Grassadonia è stato invece scelto per il calcio femminile.

Tra i calciatori sono stati premiati Kenan Yildiz della Juventus e Martina Rosucci, rispettivamente come miglior calciatore e miglior calciatrice. Rosucci ha inviato al pubblico un videomessaggio. Alla cerimonia sono presenti Fabio Capello, presidente del premio, Umberto Calcagno, presidente dell’Aic, Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, e Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna.

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