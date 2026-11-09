Scudetto, quote Lazio a 9,50: Roma davanti, Milan e Como dietro

La Lazio capolista è terza nelle quote per lo scudetto, offerta a 9,50. Secondo quanto riportato da Agipronews, Il pareggio a Napoli ha confermato l’imbattibilità dei biancocelesti, ma per i bookmaker la favorita resta l’Inter, davanti anche alla Roma. È il quadro delle valutazioni riportate da Agipronews dopo l’undicesima giornata.

Lazio imbattuta dopo undici giornate

La squadra biancoceleste ha raccolto nove vittorie e due pareggi nelle prime undici partite di campionato. Anche la trasferta di Napoli si è chiusa senza una sconfitta e la Lazio conserva il primo posto in classifica.

Nelle valutazioni sul tricolore, però, la capolista occupa il terzo gradino: il suo successo finale è fissato a 9,50, alle spalle di Inter e Roma.

Inter favorita, la quota della Roma scende

La vittoria contro il Como ha rafforzato la posizione dell’Inter nelle quote scudetto. I nerazzurri, secondi in classifica, hanno reagito alla sconfitta nel derby: il secondo titolo consecutivo è proposto a 1,65 su William Hill.

Segue la Roma di Gasperini, ancora imbattuta in campionato e distante due punti dalla vetta. Dopo il successo sul Sassuolo, terzo consecutivo in Serie A, la quota dei giallorossi è scesa da 5,00 a 3,75 su 888sport.

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