Juventus-Lazio, Kalulu: "Dovevamo essere più efficaci dentro l’area"

Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Juventus-Lazio, terminato con un pareggio.

Oggi sono deluso perché abbiamo dato tanto, dopo tre giorni così abbiamo dato tanto per avere questa vittoria. Non è facile da vedere, ma dobbiamo e poi ci sta la prossima partita.

Per me non è la reazione, dall’inizio eravamo così e avevamo avuto occasioni. La cosa positiva è che non abbiamo abbassato la testa, siamo stati concentrati durante tutta la partita per me. Questo mi fa rabbia, dovevamo essere più efficaci dentro l’area.