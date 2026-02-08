Juventus-Lazio, Kalulu: "Dovevamo essere più efficaci dentro l’area"
Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'incontro Juventus-Lazio, terminato con un pareggio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Kalulu a Dazn
Il pareggio
Oggi sono deluso perché abbiamo dato tanto, dopo tre giorni così abbiamo dato tanto per avere questa vittoria. Non è facile da vedere, ma dobbiamo e poi ci sta la prossima partita.
La reazione
Per me non è la reazione, dall’inizio eravamo così e avevamo avuto occasioni. La cosa positiva è che non abbiamo abbassato la testa, siamo stati concentrati durante tutta la partita per me. Questo mi fa rabbia, dovevamo essere più efficaci dentro l’area.