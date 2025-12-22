Finale Supercoppa Italiana, Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali

Stasera 22 dicembre il Napoli e il Bologna scenderanno in campo allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh per affrontarsi nella finale di Supercoppa Italiana. Gli azzurri e i rossoblu, dopo aver sconfitto rispettivamente Milan e Inter, lotteranno duramente per tentare di concludere il percorso nel migliore dei modi ed alzare il trofeo e, per aiutare la propria rosa a portare al termine la missione, Antonio Conte e Vincenzo Italiano hanno ragionato a lungo sugli 11 da schierare in campo dal 1° minuto.

Supercoppa Italiana, Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All.: Conte.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.

