Finale Supercoppa Italiana, Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali

Stasera alle ore 20:00 è in programma la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, ecco le scelte di Conte e Italiano

Michelle De Angelis /
Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images via onefootball
Stasera 22 dicembre il Napoli e il Bologna scenderanno in campo allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh per affrontarsi nella finale di Supercoppa Italiana. Gli azzurri e i rossoblu, dopo aver sconfitto rispettivamente Milan e Inter, lotteranno duramente per tentare di concludere il percorso nel migliore dei modi ed alzare il trofeo e, per aiutare la propria rosa a portare al termine la missione,  Antonio Conte e Vincenzo Italiano hanno ragionato a lungo sugli 11 da schierare in campo dal minuto.

Supercoppa Italiana, Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano,  Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All.: Conte.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.

