Conferenza Zaccagni: "Sto riprendendo la condizione fisica di due stagioni fa. Gila?"

Mattia Zaccagni é intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Lazio-Milan, conclusosi con un 2-2.

La conferenza stampa di Zaccagni

Siamo soddisfatti della partita di stasera. Duello con Gila sapevo che sarebbe stato duro, lo era già in allenamento, figuriamoci in partita. Ho fatto un buon ritiro, non ho saltato un allenamento. Sto riprendendo la condizione fisica di due stagioni fa. L'anno scorso è stata una stagione difficile, seguita da un'operazione, tanti infortuni. Sono contento soprattutto di quello che sta facendo la squadra.

Sono state due partite differenti. Primo tempo d'alto livello, abbiamo messo sotto una squadra forte come il Milan, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo creato tanto, forse potevamo andare negli spogliatoi con un gol in più. Secondo tempo malino, eravamo stanchi, abbiamo sofferto le loro ripartenze. Loro poi hanno fatto entrare tanti giocatori di qualità. Pareggio è il risultato giusto.

Quando è arrivato il mister, abbiamo percepito un'alchimia positiva. Abbiamo lavorato bene, col sorriso. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, nessuno se l'aspettava. Dobbiamo continuare su questa strada.