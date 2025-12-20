Lazio-Cremonese, Conferenza Sarri: "Sugli arbitri chiedetelo alla società, visto che…"

Dopo Lazio-Cremonese dalla sala stampa dello Stadio Olimpico è intervenuto in conferenza il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, per commentare la gara appena conclusa.

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa

Sarri - Fraioli

L'aspetto positivo è che non concediamo niente e di solito la Cremonese in queste situazioni è molto pericolosa perchè ha fatto 2 gol al Milan e tre al Bologna. L'aspetto negativo è che abbiamo fatto un primo tempo scadente dal punto di vista qualitativo. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi ma negli ultimi 35 metri abbiamo fatto poco per vincere la partita. Non so se ci vuole più qualità o organizzazione, spero organizzazione.

Pedro e Vecino si aspetta di più? Castellanos?

Qualcuno a Udine serve che giochi a centrocampo, abbiamo solo due centrocampisti. È una situazione drammatica da mesi, se fai 10-2 partite con tanti assenti prima o poi lo paghi e in parte si è pagato oggi. Nel primo tempo mi aspetto di più da tutti, i primi 5 palloni toccati gli abbiamo aperto 5 contropiedi a loro. nel corso della partita siamo adnati troppo sul lungo e con queste squadre specialiste nelle seconde palle gli porti la partita sui loro binari. La sensazione è che alla fine si poteva venirne a capo.

Arbitri?

Ti prego di parlare con la società, perché una volta che ho parlato la società ha fatto un comunicato dicendo il contrario.

Castellanos?

cerco di tenerlo più di quello che è abituato a fare dentro l'area di rigore, perchè lui va molto fuori. Cerco di farlo focalizzare su vie centrali. O il nostro modo di giocare non si confà a lui o è in un momento di difficoltà da cui si tirerà fuori. Gli attaccanti che fanno gol li fanno sempre, spero sia un momento passeggero, non è che Lewandowski se cambia squadra non fa gol. Tornerà a segnare.

Ancora sugli arbitri

La situazione è chiara che se la espongo io prendo una squalifica. Siccome la situazione è chiara prendila tu posizione.

Tre punti persi o un punto guadagnato

Solitamente quando la partita si mette in un certo modo la Cremonese ti può far male, siamo stati bravi a non concedere, per il resto sono due punti persi però si continua a pensare alla romana: c'è la Cremonese è facile, ma non è più così per noi non è facile niente.

Mentalità

Nelle ultime 13 abbiamo fatto 6 vittorie, 45 pareggi e 2 sconfitte. Alla squadra gli imputerei poco anche per stasera non c'è stato un errore tattico, ma c'è stata poca qualità ma è difficile imputarla al calciatore. A livello di mentalità è in crescita, a livello tattico anche quando sono arrivato ho trovato una squadra che giocava di istinto e non di razionalità adesso stanno giocando in modo più razionale. Ci fosse la possibilità di tirar fuori il meglio da un punto di vista qualitativo un nocciolo di 6-7 giocatori comincia ad esserci.

Chiudere la carriera alla Lazio