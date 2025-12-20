Lazio-Cremonese, Conferenza Sarri: "Sugli arbitri chiedetelo alla società, visto che…"
Dopo Lazio-Cremonese dalla sala stampa dello Stadio Olimpico è intervenuto in conferenza il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, per commentare la gara appena conclusa.
Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa
L'aspetto positivo è che non concediamo niente e di solito la Cremonese in queste situazioni è molto pericolosa perchè ha fatto 2 gol al Milan e tre al Bologna. L'aspetto negativo è che abbiamo fatto un primo tempo scadente dal punto di vista qualitativo. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi ma negli ultimi 35 metri abbiamo fatto poco per vincere la partita. Non so se ci vuole più qualità o organizzazione, spero organizzazione.
Pedro e Vecino si aspetta di più? Castellanos?
Qualcuno a Udine serve che giochi a centrocampo, abbiamo solo due centrocampisti. È una situazione drammatica da mesi, se fai 10-2 partite con tanti assenti prima o poi lo paghi e in parte si è pagato oggi. Nel primo tempo mi aspetto di più da tutti, i primi 5 palloni toccati gli abbiamo aperto 5 contropiedi a loro. nel corso della partita siamo adnati troppo sul lungo e con queste squadre specialiste nelle seconde palle gli porti la partita sui loro binari. La sensazione è che alla fine si poteva venirne a capo.
Arbitri?
Ti prego di parlare con la società, perché una volta che ho parlato la società ha fatto un comunicato dicendo il contrario.
Castellanos?
cerco di tenerlo più di quello che è abituato a fare dentro l'area di rigore, perchè lui va molto fuori. Cerco di farlo focalizzare su vie centrali. O il nostro modo di giocare non si confà a lui o è in un momento di difficoltà da cui si tirerà fuori. Gli attaccanti che fanno gol li fanno sempre, spero sia un momento passeggero, non è che Lewandowski se cambia squadra non fa gol. Tornerà a segnare.
Ancora sugli arbitri
La situazione è chiara che se la espongo io prendo una squalifica. Siccome la situazione è chiara prendila tu posizione.
Tre punti persi o un punto guadagnato
Solitamente quando la partita si mette in un certo modo la Cremonese ti può far male, siamo stati bravi a non concedere, per il resto sono due punti persi però si continua a pensare alla romana: c'è la Cremonese è facile, ma non è più così per noi non è facile niente.
Mentalità
Nelle ultime 13 abbiamo fatto 6 vittorie, 45 pareggi e 2 sconfitte. Alla squadra gli imputerei poco anche per stasera non c'è stato un errore tattico, ma c'è stata poca qualità ma è difficile imputarla al calciatore. A livello di mentalità è in crescita, a livello tattico anche quando sono arrivato ho trovato una squadra che giocava di istinto e non di razionalità adesso stanno giocando in modo più razionale. Ci fosse la possibilità di tirar fuori il meglio da un punto di vista qualitativo un nocciolo di 6-7 giocatori comincia ad esserci.
Chiudere la carriera alla Lazio
In questo momento di difficoltà, la squadra sta dando ampi segnali. Io sto esprimendo un augurio che mi faccio, perché mi farebbe un piacere immenso poi però bisogna valutare tutte le situazioni.