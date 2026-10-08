Lazio Under 18, la rimonta non riesce: cosa è successo contro la Fiorentina
Nel recupero della quinta giornata la Fiorentina vince 4-2 al Viola Park. A segno Morelli su rigore ed Elena, al primo gol sotto età.
Si ferma dopo tre risultati consecutivi la striscia positiva della Lazio Under 18. Nel recupero della quinta giornata del campionato Under 18 Professionisti, la squadra di Cristiano Lombardi perde 4-2 contro la Fiorentina al Viola Park – Rocco B. Commisso di Firenze.
Ai biancocelesti non bastano il rigore trasformato da Morelli nel primo tempo e la rete di Michele Elena nella ripresa. La Fiorentina si aggiudica lo scontro diretto e allunga sulla Lazio, che incassa il secondo stop stagionale.
Fiorentina-Lazio Under 18: il primo tempo
La squadra di Capparella passa in vantaggio dopo cinque minuti con Chiti. Al 29’ arriva il raddoppio di Egharevba, ma la Lazio accorcia le distanze prima dell’intervallo: al 38’ Morelli realizza un calcio di rigore e fissa il punteggio del primo tempo sul 2-1.
La doppietta di Ikenna e il gol di Elena
Nella ripresa la Fiorentina trova altri due gol in rapida successione. Il capitano Ikenna segna al 14’ e si ripete due minuti dopo, portando i padroni di casa sul 4-1. Al 17’ Elena risponde per la Lazio con la rete del definitivo 4-2: per l’attaccante classe 2010 è il primo gol sotto età.
I biancocelesti provano ancora a riaprire la partita, ma la difesa toscana non concede spazi. Al triplice fischio è la Fiorentina a conquistare la vittoria.
Nella pagina successiva: Fiorentina-Lazio Under 18: marcatori e formazioni