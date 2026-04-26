Noslin: "Vogliamo vincere ogni partita. Sarri mi dice…"

Tijjani Noslin è intervenuto ai microfoni del Match Program per presentare la sfida di domani tra Lazio e Udinese, in programma allo Stadio Olimpico alle 20:45.

Cosa ha lasciato l'impresa in Coppa Italia contro l'Atalanta?

Ha lasciato tanta felicità, a noi e soprattutto ai tifosi. Abbiamo vinto una partita difficile e siamo contenti di essere arrivati in finale. Ora troveremo l'Inter, una grande squadra che è in testa al campionato. Sarà una gara complicata ma daremo tutto per regalare il trofeo ai nostri sostenitori.

Motta?

Edoardo si è sempre allenato bene, è stato bravo a farsi trovare pronto dopo l'infortunio di Provedel. Spero possa continuare così e aiutarci a vincere la Coppa Italia, sono molto orgoglioso della sua crescita.

Prima però ci sarà il campionato: come affronterete le ultime partite?

Le vivremo con la stessa mentalità, vogliamo vincere ogni partita, a prescindere dall'avversario e dalla competizione. Sicuramente saremo un po' più rilassati a livello mentale ma lotteremo per conquistare i tre punti.

Quanto è stata bella l'accoglienza dei tifosi prima e dopo la partita?

Bellissima. Avevamo già provato una sensazione simile lo scorso anno in stazione, alla vigilia della trasferta contro il Napoli. Vedere i tifosi a Formello e poi in aeroporto, prima e dopo l'Atalanta, ci ha aiutato molto.

Stiamo vedendo un Noslin più sicuro delle proprie potenzialità?

Le mie sensazioni sono le stesse, mi sento uguale a prima. Ala o attaccante centrale cambia poco, mi interessa soltanto poter aiutare la Lazio a vincere. Cercherò di segnare di più, so di avere le qualità per farlo. L'inizio di questa stagione non è stato facile perché giocavo poco però ho continuato a lavorare e ora sto trovando più spazio. Sono rimasto in campo 90' e 120' contro Napoli e Atalanta, è un periodo positivo.

Avere in squadra il tuo connazionale Taylor ti ha aiutato?

Kenneth è un giocatore straordinario, un fenomeno. Il suo arrivo è stato un regalo, è uno dei motivi principali per cui non lascerei mai la Lazio cosi facilmente. Siamo amici, parliamo tanto, in aereo siamo sempre vicini e in campo tra noi c'è una connessione speciale, ci capiamo al volo. Abbiamo entrambi imparato a giocare a calcio per strada ad Amsterdam.

Dove ti ha fatto crescere di più Sarri?

Il mister mi ha trasmesso da subito fiducia, mi dice sempre di aspettare e sfruttare l'occasione per dimostrare il mio valore. Sto imparando tanto da lui, soprattutto a livello tattico, su come devo posizionarmi in fase di non possesso. Per Sarri la difesa è fondamentale. Adesso sfrutterò la sua esperienza per cercare di segnare di più".

Hai fatto tanta gavetta, quanto sei orgoglioso del tuo percorso?