De Rossi: "Non ho sofferto nessuna partita, tranne il derby. Prima di sfidare la Lazio..."

Daniele De Rossi è tornato a parlare del suo passato alla Roma, soffermandosi sull'esonero subito nel settembre 2024. L'ex tecnico giallorosso ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, nel corso della quale ha parlato anche della Lazio, raccontando alcuni retroscena prima dei derby capitolini.

De Rossi a Cronache di Spogliatoio