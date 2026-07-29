De Rossi: "Non ho sofferto nessuna partita, tranne il derby. Prima di sfidare la Lazio..."
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Daniele De Rossi è tornato a parlare del suo passato alla Roma, soffermandosi sull'esonero subito nel settembre 2024. L'ex tecnico giallorosso ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, nel corso della quale ha parlato anche della Lazio, raccontando alcuni retroscena prima dei derby capitolini.
De Rossi a Cronache di Spogliatoio
Non ho sofferto nessuna partita se non i derby. Prima di sfidare la Lazio passavo tre giorni a vomitare con Dacourt che mi teneva la testa.