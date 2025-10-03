Lazio, la pausa nazionali come alleata: Sarri punta a recuperare gli infortunati

La strategia di Sarri

Prima la sfida contro il Torino, poi la pausa per le nazionali che, mai come questa volta, rappresenta un’opportunità preziosa per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio potrà infatti sfruttare la sosta per provare a recuperare parte della lunga lista di infortunati che ha condizionato l’avvio di stagione biancoceleste.

I giocatori in infermeria

In cima alle priorità c’è Vecino, che non sarà convocato per Torino ma potrebbe tornare disponibile subito dopo la sosta, in concomitanza con la sfida contro l’Atalanta. Seguono Marusic, alle prese con una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, e Pellegrini, fermato da un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro senza evidenza di lesioni gravi. Più complessa la situazione di Rovella, che oggi sarà sottoposto a nuove valutazioni per decidere se continuare con la terapia conservativa o sottoporsi a intervento chirurgico, come già fatto da Zaccagni.

Il Corriere dello Sport