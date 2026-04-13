Trionfo totale per Roberto Mancini con il suo Al Sadd

Questa sera meglio non poteva desiderare Roberto Mancini. La sua esperienza qatariota procede a gonfie vele e nella stessa serata si porta a casa un doppio trionfo. Mette la sua firma sulla vittoria del campionato del Qatar con il suo Al Sadd, un successo arrivato senza giocare direttamente. L'altra vittoria invece riguarda il passaggio ai quarti di finale della Champions League asiatica (Afc) battendo l'Al Hilal del suo ex compagno di squadra alla Lazio, Simone Inzaghi.

Mancini-Inzaghi: la partita

Una sfida che sa di amarcord per quelli che sono stati i tempi d'oro alla Lazio. La sfida tra i due si conclude ai calci dagli undici metri. Infatti dopo il 3-3 dei tempi regolamentari ( le reti di Milinkovic-Savic, Al Dawsari e Marcos Leonardo per i sauditi, Claudinho, Mujica e Roberto Firmino per i qatarioti), poi ai rigori decisivi gli errori di Benzema e Bouabre per dare luce verde a Mancini e i suoi ragazzi.

La vittoria del campionato di Mancini

Pochi minuti prima della gara, la notizia della conquista del titolo domestico, grazie alla sconfitta dello Shamal, secondo, contro il Qatar Sc. La squadra di Mancini ha così potuto allungare a cinque punti sulla prima inseguitrice, rendendo inutile lo scontro diretto dell'ultima giornata e laureandosi campione con un turno d'anticipo. La notizia non ha distratto i giocatori allenati da Mancini che hanno vinto anche in Afc. Si tratta del 19esimo alloro nazionale (e terzo consecutivo, il sesto nelle ultime otto stagioni) per l'Al Sadd. Quindicesimo titolo della carriera per Mancini, che aveva già vinto il campionato in Italia (tre con l'Inter) e Inghilterra (nel 2012 con il Manchester City).