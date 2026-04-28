Mondiale 2026, a Seattle spunta la bandiera italiana: il video

Mentre il clima verso i Mondiali del 2026 inizia a farsi elettrico in tutto il Nord America, a Seattle è spuntato un dettaglio che ha fatto subito il giro del web, scatenando la curiosità dei tifosi. In una delle installazioni dedicate all'imminente evento, è comparsa la bandiera dell'Italia accompagnata dalla scritta "Benvenuti". Nulla di strano, se non fosse che la grafica sembra aver preso il posto di quella che, secondo logica e posizionamento geografico degli altri pannelli, avrebbe dovuto rappresentare l'Iran. Il video, rilanciato da Sport Mediaset, evidenzia subito l'incongruenza.

Il video riportato da Sportitalia

Verso il Mondiale 2026: tutte le informazioni

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Il torneo, che vedrà la partecipazione di 48 squadre, avrà il suo calcio d'inizio giovedì 11 giugno presso lo stadio Azteca di Città del Messico, mentre la finalissima è in programma per domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. La competizione sarà ospitata congiuntamente da tre paesi: Stati Uniti, Messico e Canada.