Noslin: "Testa al derby e alla finale contro l'Inter, non vogliamo mollare. Pedro?..."

Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell'incontro Lazio-Udinese

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
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Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell'incontro Lazio-Udinese.

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L'intervento di Noslin a LSC

Abbiamo dato tutto contro l'Atalanta, abbiamo sprecato energie. Oggi la partenza non è stata delle migliori ma alla fine siamo riusciti a prendere un punto contro una squadra fisica come l'Udinese, quindi sono felice. Sto giocando piu rispetto all'inizio, ora ci sono due gare importanti come il derby e la finale contro l'Inter, non vogliamo mollare e voglio continuare ad aiutare la squadra.

Pedro

É incredibile, ha fatto un gol bellissimo. Un privilegio giocare con una leggenda come lui.

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