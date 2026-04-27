Lazio-Udinese, Basic: “Voglio tornare quello di prima. Sulla finale…”

Nel pre partita di Lazio-Udinese, Toma Basic ha parlato così ai microfoni ufficiali del club.

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Lazio-Udinese, le parole di Basic nel pre partita

Spero che saremo pronti per quella che sarà la partita di stasera, come contro Atalanta e Napoli. Io un ammazza big? Ho perso un po' di ritmo, sono stato quasi due mesi fuori ma queste partite che abbiamo fatto mi hanno aiutato ad avvicinarmi al ritmo di prima, voglio tornare quello di prima. I tifosi? Erano con noi sia prima di andare a Bergamo che al ritorno, il loro ritorno allo stadio per la finale ci dà energia.

Basic a Sky Sport

Bergamo ci ha lasciato tante emozioni importanti, eravamo tutti contenti, ma sappiamo che. Oggi è importante, non sembra ma lo è. Oggi si costruisce qualcosa per le prossime fare. Dobbiamo giocare partita per partita per arrivare più pronti possibili. Abbiamo fatto molto bene, come con l'Atalanta, è una strada per il futuro.

Basic a Dazn