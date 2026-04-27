Lazio-Udinese, Basic: “Voglio tornare quello di prima. Sulla finale…”
Le dichiarazioni del calciatore biancoceleste nel pre partita di Lazio-Udinese
Nel pre partita di Lazio-Udinese, Toma Basic ha parlato così ai microfoni ufficiali del club.
Lazio-Udinese, le parole di Basic nel pre partita
Spero che saremo pronti per quella che sarà la partita di stasera, come contro Atalanta e Napoli. Io un ammazza big? Ho perso un po' di ritmo, sono stato quasi due mesi fuori ma queste partite che abbiamo fatto mi hanno aiutato ad avvicinarmi al ritmo di prima, voglio tornare quello di prima. I tifosi? Erano con noi sia prima di andare a Bergamo che al ritorno, il loro ritorno allo stadio per la finale ci dà energia.
Basic a Sky Sport
Bergamo ci ha lasciato tante emozioni importanti, eravamo tutti contenti, ma sappiamo che. Oggi è importante, non sembra ma lo è. Oggi si costruisce qualcosa per le prossime fare. Dobbiamo giocare partita per partita per arrivare più pronti possibili.
Abbiamo fatto molto bene, come con l'Atalanta, è una strada per il futuro.
Basic a Dazn
Adesso siamo ancora più uniti, è importante per le prossime partite. Ma dobbiamo stare attenti, soprattutto oggi. Sarà fondamentale continuare bene per tutti noi. Motta? Si vede che era un bel momento per lui, ma sta sereno, ha i piedi per terra e questo è l'importante. È molto giovane e può crescere tanto.