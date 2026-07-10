Serie A Women's Cup: i dettagli della prima giornata

La competizione inizierà nella giornata del 21 agosto, ecco le squadre che si scontreranno

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

Women's Cup

La prima giornata della Serie A Women's Cup prenderà avvio il 21 agosto.  Alla competizione parteciperanno i 12 club della Serie A Women. La Juventus ha vinto la prima edizione battendo in finale la Roma, per un risultato di 3-2. Nella prima giornata la Lazio Women sarà impegnata con il Napoli Women.

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I dettagli della prima giornata 

Di seguito tutte le informazioni: 

GIRONE A:

  • Parma Calcio- FC Internazionale: 21/08/2026, ore: 20:30, luogo: Campo Sportivo “Il Noce A”, Via Sordi 1, Norceto (PR)
  • Ternana Women - AS roma: 22/08/2026, ore: 18:00, luogo: Stadio “Moreno Gubbiotti", Via Campagnani 86, Narni (TR)

GIRONE B

  • ACF Fiorentina - US Sassuolo: 23/08/2026, ore: 18:00, luogo: Stadio “Curva Fiesole”, Viola Park, Via Pian di Ripoli 5, Bagno a Ripoli (FI)
  • Lazio Women - Napoli Women: 23/08/2026, ore: 20:30, luogo: Stadio “Mirko Fersini”, CS Formello, Via di Santa Cornelia 1000

GIRONE C

  • Como 1907 - Juventus: 21/08/2026, ore: 18:00, luogo: Centro Sportivo “SNEF”, Lambrone di Erba, Via Libertà 15
  • AC Milan - Como Women: 22/08/2026, ore: 20:30, luogo: Centro Sportivo “Vismara - PUMA House of Football”, Via dei Missaglia 117, Milano

Dove vedere le partite: 

  • Sky Sport: Parma Calcio - FC Internazionale, ACF Fiorentina - US Sassuolo.
  • YouTube: Ternana Women - AS roma, Lazio Women - Napoli Women, Como 1907 - Juventus, AC Milan - Como Women.

 

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