Serie A Women's Cup: i dettagli della prima giornata
La competizione inizierà nella giornata del 21 agosto, ecco le squadre che si scontreranno
Marco Rosi
Women's Cup
La prima giornata della Serie A Women's Cup prenderà avvio il 21 agosto. Alla competizione parteciperanno i 12 club della Serie A Women. La Juventus ha vinto la prima edizione battendo in finale la Roma, per un risultato di 3-2. Nella prima giornata la Lazio Women sarà impegnata con il Napoli Women.
I dettagli della prima giornata
Di seguito tutte le informazioni:
GIRONE A:
- Parma Calcio- FC Internazionale: 21/08/2026, ore: 20:30, luogo: Campo Sportivo “Il Noce A”, Via Sordi 1, Norceto (PR)
- Ternana Women - AS roma: 22/08/2026, ore: 18:00, luogo: Stadio “Moreno Gubbiotti", Via Campagnani 86, Narni (TR)
GIRONE B
- ACF Fiorentina - US Sassuolo: 23/08/2026, ore: 18:00, luogo: Stadio “Curva Fiesole”, Viola Park, Via Pian di Ripoli 5, Bagno a Ripoli (FI)
- Lazio Women - Napoli Women: 23/08/2026, ore: 20:30, luogo: Stadio “Mirko Fersini”, CS Formello, Via di Santa Cornelia 1000
GIRONE C
- Como 1907 - Juventus: 21/08/2026, ore: 18:00, luogo: Centro Sportivo “SNEF”, Lambrone di Erba, Via Libertà 15
- AC Milan - Como Women: 22/08/2026, ore: 20:30, luogo: Centro Sportivo “Vismara - PUMA House of Football”, Via dei Missaglia 117, Milano
Dove vedere le partite:
- Sky Sport: Parma Calcio - FC Internazionale, ACF Fiorentina - US Sassuolo.
- YouTube: Ternana Women - AS roma, Lazio Women - Napoli Women, Como 1907 - Juventus, AC Milan - Como Women.