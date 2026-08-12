Coppa Italia, Lazio-Mantova: svelato l'arbitro del match

La Lazio si prepara al suo esordio stagionale. Domenica 16 agosto i biancocelesti guidati da Gennaro Gattuso sono attesi allo stadio Olimpico per i 32esimi di finale di Coppa Italia, dove affronteranno il Mantova. In attesa del debutto, l'AIA ha nel frattempo diramato la designazione arbitrale presente per il match delle 21.15.

La designazione arbitrale di Lazio-Mantova

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Mantova, sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia, all'arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Cortese e Gentile. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Guida. Al VAR sarà presente Camplone con Giua all'AVAR.