Coppa Italia, Lazio-Mantova: svelato l'arbitro del match

Ginevra Sforza /
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La Lazio si prepara al suo esordio stagionale. Domenica 16 agosto i biancocelesti guidati da Gennaro Gattuso sono attesi allo stadio Olimpico per i 32esimi di finale di Coppa Italia, dove affronteranno il Mantova. In attesa del debutto, l'AIA ha nel frattempo diramato la designazione arbitrale presente per il match delle 21.15.

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La designazione arbitrale di Lazio-Mantova

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Mantova, sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia, all'arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Cortese e Gentile. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Guida. Al VAR sarà presente Camplone con Giua all'AVAR. 

 

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