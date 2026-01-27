Lazio, colloquio tra Romagnoli e Sarri per la cessione: l'Al-Sadd fa partire il countdown
Alessio Romagnoli ha avuto un colloquio con il mister riguardo la cessione, nel frattempo il club di Mancini ha fatto partire un countdown
Aveva salutato tutti quanti allo stadio Via Del Mare ed aveva già le valigie pronte per trasferirsi all'Al-Sadd, tuttavia, poco prima della partenza, la Lazio ha deciso di impedire la cessione del difensore centrale, che continua a chiedere l'aiuto del Comandante.
Lazio, colloquio tra Sarri e Romagnoli
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri il numero 13 si è recato a Formello per parlare con il tecnico e ribadirgli la sua volontà di andarsene, tuttavia, sembra che Sarri non abbia cambiato idea: Alessio Romagnoli è fondamentale per la Lazio. Successivamente, il difensore ha saltato gli allenamenti per assistere alla nascita di suo figlio, avvenuta nel pomeriggio. Dall'altra parte, anche se Mancini continua a sperare nell'arrivo del calciatore, l'Al-Sadd ha fatto partire un countdown di 48 ore, tuttavia, la posizione di Lotito è irremovibile e durante il confronto con Romagnoli era stato chiaro, per lui ogni cessione deve essere approvata dal tecnico.
