Lazio, colloquio tra Romagnoli e Sarri per la cessione: l'Al-Sadd fa partire il countdown

Aveva salutato tutti quanti allo stadio Via Del Mare ed aveva già le valigie pronte per trasferirsi all'Al-Sadd, tuttavia, poco prima della partenza, la Lazio ha deciso di impedire la cessione del difensore centrale, che continua a chiedere l'aiuto del Comandante.

Lazio, colloquio tra Sarri e Romagnoli

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri il numero 13 si è recato a Formello per parlare con il tecnico e ribadirgli la sua volontà di andarsene, tuttavia, sembra che Sarri non abbia cambiato idea: Alessio Romagnoli è fondamentale per la Lazio. Successivamente, il difensore ha saltato gli allenamenti per assistere alla nascita di suo figlio, avvenuta nel pomeriggio. Dall'altra parte, anche se Mancini continua a sperare nell'arrivo del calciatore, l'Al-Sadd ha fatto partire un countdown di 48 ore, tuttavia, la posizione di Lotito è irremovibile e durante il confronto con Romagnoli era stato chiaro, per lui ogni cessione deve essere approvata dal tecnico.

