Lazio-Genoa, tifosi in protesta e Olimpico deserto: crolla il dato sui tagliandi venduti

L'ultima volta che le aquile sono scese in campo all'Olimpico i tifosi hanno dovuto assistere ad una terribile sconfitta contro il Como ed ora, dopo l'amaro pareggio a Lecce, la rosa biancoceleste dovrà ritrovare il suo spirito guerriero e fare l'impossibile per portarsi a casa i tre punti dalla gara contro il Genoa, il programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:45. Nel corso della partita, tuttavia, la squadra dovrà fare a meno del suo alleato più forte, infatti, alla luce degli ultimi avvenimenti nel mondo Lazio, sia il tifo organizzato che il resto dei tifosi hanno deciso di lasciare l'Olimpico deserto in Lazio-Genoa.

Lazio-Genoa: flop della vendita dei tagliandi

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre alla maggior parte dei 30.000 abbonati che hanno deciso di non entrare e lasciare il proprio posto in tribuna vuoto, il dato sulla vendita ha riportato un crollo significativo, tanto che al momento sono soltanto circa 1.200 i biglietti acquistati dai tifosi.

Il comunicato di risposta della Lazio