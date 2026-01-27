Lazio-Genoa, tifosi in protesta e Olimpico deserto: crolla il dato sui tagliandi venduti
Alla luce degli ultimi avvenimenti nel mondo Lazio, i tifosi hanno deciso di lasciare l'Olimpico deserto in Lazio-Genoa, ecco il dato sui tagliandi venduti
L'ultima volta che le aquile sono scese in campo all'Olimpico i tifosi hanno dovuto assistere ad una terribile sconfitta contro il Como ed ora, dopo l'amaro pareggio a Lecce, la rosa biancoceleste dovrà ritrovare il suo spirito guerriero e fare l'impossibile per portarsi a casa i tre punti dalla gara contro il Genoa, il programma venerdì 30 gennaio alle ore 20:45. Nel corso della partita, tuttavia, la squadra dovrà fare a meno del suo alleato più forte, infatti, alla luce degli ultimi avvenimenti nel mondo Lazio, sia il tifo organizzato che il resto dei tifosi hanno deciso di lasciare l'Olimpico deserto in Lazio-Genoa.
Lazio-Genoa: flop della vendita dei tagliandi
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre alla maggior parte dei 30.000 abbonati che hanno deciso di non entrare e lasciare il proprio posto in tribuna vuoto, il dato sulla vendita ha riportato un crollo significativo, tanto che al momento sono soltanto circa 1.200 i biglietti acquistati dai tifosi.
Il comunicato di risposta della Lazio
La S.S. Lazio condanna con la massima fermezza il messaggio diffuso nelle ultime ore da soggetti riconducibili al cosiddetto tifo organizzato, che invita i sostenitori biancocelesti a non acquistare i biglietti per la gara Lazio–Genoa, subordinando tale comportamento a valutazioni e pretese legate alle scelte societarie e sportive. Allo stesso tempo, la Società ribadisce che il lavoro sul mercato prosegue con serenità, metodo e piena condivisione interna. Le scelte sportive vengono portate avanti secondo una visione chiara e una strategia definita, nel rispetto dei ruoli, delle tempistiche e degli equilibri complessivi del progetto tecnico, senza farsi condizionare da pressioni esterne o strumentalizzazioni. Andare allo stadio è una gioia e deve restare sempre una gioia. Vivere la propria squadra del cuore significa partecipare, sostenere, soffrire ed esultare insieme: questo è lo sport, questo è il valore che da sempre la Lazio trasmette alla propria gente. Instillare paura, scoraggiare la partecipazione o invitare a non andare allo stadio, oggi per il mercato, ieri per altre strumentalizzazioni, domani per nuovi pretesti, non è amore per la Lazio, non è sport. È un tentativo di influenzare l’ambiente per interessi estranei al bene del Club. Lazio-Genoa sarà una festa di sport, di passione e di appartenenza, nonostante qualcuno, per motivi del tutto estranei allo spirito sportivo, ritenga che non debba esserlo. La Lazio appartiene ai suoi tifosi autentici, alla sua storia e ai suoi valori. Non a chi prova a trasformare il tifo in uno strumento di pressione. La Società continuerà ad andare avanti nel rispetto delle regole, della legalità e della propria dignità, tutelando in ogni sede i propri diritti e quelli di tutti i tifosi biancocelesti.