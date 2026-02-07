Dopo la grande impresa all'Olimpico, dove la rete di Toma Basic ha permesso alle aquile di conquistare tre punti, la Lazio dovrà sfidare nuovamente la Juventus, tuttavia, questa volta ad ospitare l'incontro sarà l'Allianz Stadium, alleato del club bianconero che in questa stagione non ha mai visto sconfitta la padrona di casa. La gara, in programma domani alle ore 20:45 e visibile sulla piattaforma Dazn, non sarà semplice per il club guidato dal Comandante Maurizio Sarri, che dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Pellegrini, Lazzari e Zaccagni.

Juventus-Lazio: le probabili scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.

In panchina: Motta Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Dia, Noslin, Cancellieri, Ratkov.

Juventus-Lazio: le probabili scelte di Spalletti

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All.: Spalletti

In panchina: Perin, Pinsoglio, Holm, Cabal, Gatti, Kostic, Zhegrova, Adzic, Conceicao, Koopmeiners, Openda, Boga, Conceicao (da valutare).

