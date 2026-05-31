Delio Rossi: "Di Canio si rifiutò di fare un esercizio perché i coni erano gialli e rossi…"

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è stato intervistato Delio Rossi, l'ex allenatore biancoceleste ha raccontato un curioso aneddoto su Paolo Di Canio ai tempi della Lazio.

Ricordo con piacere un episodio con Paolo Di Canio. Lui era sempre il primo quando facevamo gli esercizi in allenamento. Un giorno facemmo un esercizio con dei paletti, un circuito. Paolo si avvicina e mi dice: 'Mister, io questo esercizio non lo faccio'. Ho risposto: 'Ma che sei matto? Dietro c’è tutta la fila, perché non vuoi farlo?'. Mi ha risposto così: 'Se lei non cambia i colori degli ostacoli, io non lo faccio'.