Provedel ritrova Torino e il suo posto da titolare: i numeri lo premiano

Il ritorno e la rivincita

Da Torino a Torino, sei mesi dopo si riaccende la questione Provedel. Nella scorsa stagione, proprio nella gara contro i granata (terminata 1-1), il gol di Gineitis sotto le gambe aveva convinto Baroni a cambiare, preferendo Mandas per le ultime dieci giornate di campionato. Con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, però, le gerarchie si sono ribaltate di nuovo: il tecnico toscano ha riaffidato la porta a Provedel, che finora ha ripagato la fiducia con prestazioni convincenti.

I numeri dalla parte del portiere

Secondo i dati riportati da Il Messaggero, Provedel è il portiere con più parate in Serie A (25), davanti a Muric del Sassuolo e Carnesecchi dell’Atalanta. Inoltre, in base alle statistiche sui “gol attesi subiti”, avrebbe dovuto incassare tre reti in più rispetto alle sette effettive, segno del suo impatto decisivo tra i pali.

L’unica sbavatura stagionale resta quella sul gol di Simeone, ma la responsabilità, spiega il quotidiano, è condivisa con la retroguardia, colpevole di un posizionamento troppo prevedibile in area.