Spalletti: "Grande lavoro di Gattuso. Lazio? Squadra pericolosissima da affrontare"

Alla vigilia del match contro la Lazio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera alle ore 20:45. Di seguito le sue parole.

Va sicuramente sottolineato il lavoro di Gattuso. Per quello che erano i discorsi iniziali, per i risultati che ha fatto e il gioco che ha è il più bravo tra di noi in questo momento. Insieme a lui mettiamo Alvini e Pisacane per i punti che hanno. La Lazio sta facendo benissimo, ha mentalità, quadratura ben riconoscibili, anche individualità: tipo la dirompenza di Frattesi, lo conosco personalmente e so la completezza del calciatore, corre, fa gol, ha grandissimo cuore, poi le giocate sorprendenti di Isaksen, Zaccagni davanti. È una squadra pericolosissima da affrontare, dovremo essere bravi e forti nelle scelte da fare.