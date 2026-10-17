Spalletti: "Grande lavoro di Gattuso. Lazio? Squadra pericolosissima da affrontare"
Alla vigilia del match contro la Lazio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera alle ore 20:45. Di seguito le sue parole.
Spalletti in conferenza stampa
Va sicuramente sottolineato il lavoro di Gattuso. Per quello che erano i discorsi iniziali, per i risultati che ha fatto e il gioco che ha è il più bravo tra di noi in questo momento. Insieme a lui mettiamo Alvini e Pisacane per i punti che hanno. La Lazio sta facendo benissimo, ha mentalità, quadratura ben riconoscibili, anche individualità: tipo la dirompenza di Frattesi, lo conosco personalmente e so la completezza del calciatore, corre, fa gol, ha grandissimo cuore, poi le giocate sorprendenti di Isaksen, Zaccagni davanti. È una squadra pericolosissima da affrontare, dovremo essere bravi e forti nelle scelte da fare.
Sulle scelte di formazione
Ha la qualità di essere dirompente nelle sue caratteristiche e giocate. Quando Nuno Tavares parte c’è bisogno che qualcuno lo rincorra. Può trovare spazio se si trova equilibrio dall’altra parte. Avrebbe meritato di giocare un po’ di più. Boga? Ha una mezz’oretta di partita ed è disponibile.