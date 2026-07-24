La Lazio avanza per Gimenez, ma la trattativa resta complessa

Gattuso vuole un nuovo centravanti e avrebbe individuato in Santiago Gimenez del Milan il profilo ideale per puntellare il reparto offensivo della Lazio. La società biancoceleste è intenzionata ad accontentare il proprio tecnico, anche se la pista che porta al messicano resta complessa per costi e concorrenza.

Contatti avviati con l'agente del messicano

I contatti con il Milan sono già stati avviati. Secondo quanto raccolto da La Repubblica, nella giornata di ieri è stata contattata l'agente dell'attaccante, Rafaela Pimenta, che avrebbe sentito la proposta dei biancocelesti.

Il Milan apre al prestito con obbligo condizionato

Il Milan, dal canto suo, avrebbe aperto al prestito con obbligo condizionato, a patto che il riscatto sia fissato ad una cifra non inferiore a 20 milioni. Gimenez rappresenta il primo obiettivo della Lazio e di Gattuso, ma l'operazione resta tutt'altro che semplice. Il club capitolino dovrà fare i conti con la forte concorrenza per il giocatore e con i costi elevati.