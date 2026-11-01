Provstgaard: "Ci carica tanto la classifica, ma non la guardiamo tanto..."

Prima del match contro il Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC.

Ci carica tanto la classifica, ma non la guardiamo tanto. Oggi dobbiamo stare attenti perché hanno molti giocatori pericolosi.

Serve un atteggiamento giusto oggi, è una partita importantissima per noi. Abbiamo fatto bene finora, ma anche il Cagliari. Vorremmo chiudere questa settimana con una vittoria, ma serve attenzione perché il Cagliari ha tanti giocatori pericolosi specialmente avanti. Si vuole sempre fare clean sheet da difensore, ma soprattutto si vuole vincere ed è il nostro obiettivo stasera.