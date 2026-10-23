Lazio-Parma, quote e Isaksen: dopo la Juventus cerca il tris

La Lazio è favorita a 1,41 contro il Parma nella partita in programma domani sera all’Olimpico. Secondo quanto riportato da Agipronews, I biancocelesti arrivano alla sfida con 19 punti in sette gare, il loro miglior avvio di stagione in Serie A. Per gli analisti di William Hill e Betpassion, la squadra di Gennaro Gattuso parte avanti nelle valutazioni sul risultato.

La Lazio favorita, il Parma cerca punti

La Lazio vuole proseguire la propria partenza in campionato. A sostegno della quota sul successo casalingo c’è anche il dato delle ultime partite disputate all’Olimpico contro i ducali, nelle quali i biancocelesti sono rimasti imbattuti.

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Il Parma, invece, non ha ancora conquistato punti con Alberto Gilardino in panchina e cerca un risultato che gli permetta di muovere la classifica. La vittoria ospite è proposta tra 8,00 e 8,25, mentre il pareggio è quotato a 4,60.

Le valutazioni su Goal e Over

Il Parma ha segnato finora quattro gol: è il peggior attacco del campionato. Anche le quote sul fatto che entrambe le squadre vadano a segno riflettono questo dato. Il No Goal è offerto a 1,64 e precede il Goal, indicato a 2,13.

È più ridotta la distanza tra le altre due opzioni considerate: l’Over è quotato a 1,84 e l’Under a 1,90. I mercati sul numero complessivo delle reti risultano quindi più vicini tra loro rispetto a quelli relativi al gol di entrambe le squadre.

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