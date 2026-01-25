Serie A, La Juventus schianta il Napoli: termina 3-0 a Torino

Giornata di Serie A ricca di big match con la Juventus che si aggiudica la gara delle 18.00 contro il Napoli.

Juventus-Napoli 3-0

Spalletti gioca un brutto scherzo al suo passato infliggendo una pesante sconfitta al Napoli di Conte in piena emergenza a causa degli infortuni. A sbloccare la gara è al 22' David, che servito da Locatelli ha la meglio sulla marcatura di Juan Jesus battendo a rete. La Juventus gioca su buoni ritmi, il Napoli non riesce mai ad essere veramente pericoloso nel primo tempo e nella seconda frazione soccombe definitivamente. Prima Yildiz (77') e poi Kostic dopo dieci minuti mettono la parola fine sulla gara.

Kenan Yildiz - Depositphotos

Le partite delle 15.00

Doppia sfida in programma alle 15.00: Atalanta-Parma e Genoa-Bologna. La Dea ha vita facile sulla squadra di Cuesta segnando quattro reti per il 4-0 finale, a segno anche il nuovo acquisto Raspadori. Sfida pazza invece a Marassi con il Bologan che si porta sullo 0-2 dopo l'ora di gioco, ma la molto discussa espulsione di Skorupski cambia i piani ad Italiano. La squadra di De Rossi prende fiducia e ribatte colpo su colpo al Bologna trovando poi il gol vittoria al 92' con una botta clamorosa dalla distanza di Junior Messias.