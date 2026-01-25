Calciomercato Lazio, Cancellieri: il Brentford torna alla carica

Il calciomercato invernale è ormai agli sgoccioli e la Lazio potrebbe assistere a nuovi movimenti in uscita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, uno dei calciatori in bilico è Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002, che potrebbe dire addio ai biancocelesti nei prossimi giorni.

Cancellieri - Fraioli

Il giovane talento Matteo Cancellieri potrebbe lasciare la Capitale. A inizio settimana, il Brentford ha messo nel mirino il giocatore, pronto a presentare una nuova offerta per accaparrarselo. La società inglese aveva già manifestato interesse per il giovane in passato, ma ora sembra essere determinata a portarlo in Premier League.

La posizione della società

La Lazio, da parte sua, dovrà valutare attentamente la proposta del Brentford e stabilire se Cancellieri possa essere una pedina importante per il futuro della squadra o se sia il momento giusto per lasciarlo partire. Il giovane esterno ha dimostrato qualità significative, e il suo trasferimento in Premier League potrebbe rappresentare un’importante opportunità di crescita professionale.