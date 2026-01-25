La disavventura di Audero: Il pullman della Cremonese riparte senza di lui

Giornata negativa per la Cremonese, che ha perso 1-0 sul campo del Sassuolo entrando in una spirale di risultati negativi. Per il portiere grigiorosso, tuttavia, oltre il danno anche la beffa, infatti il Pullman della Cremonese è ripartito dal Mapei Stadium senza di lui, ma come è successo?

Audero resta a piedi

Emil Audero - Via onefootball (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

Come riportato da SportFanpage, Emil Audero si era trattenuto in zona mista a firmare autografi, fare foto e rispondere ad alcune domande di giornalisti indonesiani in quanto molto legato alle sue origini asiatiche. Tuttavia, una volta uscito dall'impianto il pullman della sua squadra aveva già preso la via di Cremona lasciandolo da solo allo stadio e nessuno si era accorto della sua assenza. Il Sassuolo ha successivamente contatto la squadra ospite rimediando trovando una soluzione alternativa. Giornata sicuramente da dimenticare per il portiere della Cremonese, complice anche del gol subito.

Sassuolo-Cremonese 1-0

Il Sassuolo sfrutta l'errore proprio di Audero che sul tiro di Laurientè aveva smanacciato male consentendo a Fadera di ribattere in rete con estrema facilità, gol che ha condannato la Cremonese alla sconfitta.