Gravina: “Clima insopportabile sugli arbitri, serve più equilibrio”

Il presidente FIGC interviene alla presentazione del Premio Bearzot: “L’errore zero non esiste. Valuteremo il futuro di Open VAR”

Matteo Ischiboni /
Fraioli
Fraioli

Gabriele Gravina torna a parlare del momento delicato che sta attraversando il mondo arbitrale. A margine della presentazione del Premio Bearzot, assegnato a Cesc Fabregas, il presidente della FIGC ha lanciato un messaggio chiaro sull’ambiente che circonda i direttori di gara.

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“Intorno agli arbitri c’è un clima insopportabile, soprattutto in una fase decisiva del campionato”, ha dichiarato Gravina. “Se pensiamo che l’errore arbitrale possa essere azzerato al 100%, vi dico che non sarà mai possibile. Stiamo lavorando insieme all’AIA per migliorare, ma qualche episodio è fisiologico”.

Il numero uno del calcio italiano ha sottolineato come negli ultimi anni la situazione sia comunque migliorata: “Se oggi ci sono due episodi su venti partite rispetto ai dieci di qualche anno fa, significa che qualcosa è stato fatto. Ma dobbiamo rivedere anche il nostro comportamento e ritrovare serenità, ognuno facendo la propria parte”.

Gravina si è poi soffermato anche sul tema Open VAR, finito al centro del dibattito nelle ultime settimane: “Apriremo una riflessione sui pro e i contro insieme all’AIA in vista della prossima stagione. La volontà di garantire la massima trasparenza è stata in alcuni casi strumentalizzata. Dobbiamo continuare a confrontarci, evitando però ogni forma di utilizzo distorto di questi strumenti”

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