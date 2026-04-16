Il mondo del calcio in lutto: Manninger scompare prematuramente a 48 anni

La notizia della scomparsa di Alexander Manninger ha scosso il mondo dello sport in questa giornata. L'ex portiere, vittima di un tragico incidente stradale, si è spento all'età di 48 anni. Dopo aver appeso i guanti al chiodo nel 2017, Manninger si era allontanato dai riflettori del grande calcio per tornare alle sue radici, dedicandosi con passione al mestiere di falegname nella sua Austria, mantenendo sempre quel profilo umile e concreto che lo aveva contraddistinto in campo.

Una carriera tra le big d'Europa

Manninger è stato un vero e proprio "giramondo" del pallone, capace di farsi trovare pronto nei contesti più prestigiosi. In Italia ha vestito maglie storiche come quelle di Torino, Siena, Fiorentina e Udinese, ma è alla Juventus che ha vissuto i momenti più iconici tra il 2008 e il 2012. Con i bianconeri ha collezionato 35 presenze, dimostrandosi un vice-Buffon di assoluto affidamento e contribuendo alla vittoria dello scudetto del 2012, il primo del ciclo dei nove consecutivi.

Il ricordo di un professionista esemplare

Oltre ai numeri e ai trofei, che includono una Premier League vinta con l'Arsenal e i successi in bianconero, Manninger sarà ricordato per la sua straordinaria professionalità. Mai una parola fuori posto, sempre pronto a sostenere i compagni dalla panchina o a volare tra i pali quando chiamato in causa. La sua capacità di passare dal prato verde di Anfield o dello Stadium alla tranquillità della sua bottega artigiana resta l'immagine più bella di un uomo che ha saputo vivere il calcio con raro equilibrio.