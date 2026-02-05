Pedro e il regalo di Stoitchkov: il biancoceleste emozionato sui social
Pedro ha pubblicato un post sui social per ringraziare il suo idolo Hristo Stoitchkov, leggenda del Barcelona e della Nazionale bulgara
foto proietto
Pedro ha pubblicato un post sui social per ringraziare il suo idolo Hristo Stoitchkov, vincitore di 4 scudetti, 4 Supercoppe ed una Coppa di Spagna con il Barcelona e leggenda della Nazionale bulgara.
Il post di Pedro
Grazie al mio grande amico e idolo d'infanzia @hristo8oficial per questo meraviglioso regalo: la sua maglietta della Bulgaria ai Mondiali del 1994 firmata. La conserverò con molto affetto. Immensa leggenda!!