Pedro e il regalo di Stoitchkov: il biancoceleste emozionato sui social

Pedro ha pubblicato un post sui social per ringraziare il suo idolo Hristo Stoitchkov, leggenda del Barcelona e della Nazionale bulgara

Michelle De Angelis /
Il post di Pedro 

Grazie al mio grande amico e idolo d'infanzia @hristo8oficial per questo meraviglioso regalo: la sua maglietta della Bulgaria ai Mondiali del 1994 firmata. La conserverò con molto affetto. Immensa leggenda!!

