Lazio-Torino, i convocati di Maurizio Sarri: ecco gli indisponibili

Domani si torna in campo, dopo la vittoria di Genova la Lazio è chiamata a dare continuità davanti ai propri tifosi: di fronte ci sarà il Torino dell’ex Baroni. In questi minuti, la Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri: ecco gli indisponibili dei biancocelesti.

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Lazio, i convocati di Maurizio Sarri per la sfida contro il Torino

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Pinelli;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.



Gli indisponibili della Lazio

La Lazio dovrà fare fare a meno di Marusic, Pellegrini, Gigot, Dele-Bashiru, Rovella e Vecino per infortunio. Guendouzi invece, dovrà ancora scontare la squalifica rimediata nel derby.