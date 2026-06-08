Calciomercato Lazio, Motta conquista La Liga. Moretto: "Due club interessati ma..."

L'esperto di mercato Matteo Moretto si è espresso sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito a Edoardo Motta e all'interesse di due club, precisamente Valencia e Levante

L'intervento di Moretto

Levante e Valencia hanno chiesto informazioni per Motta e valutano un prestito con opzione. La Lazio, però, lo considera un punto fermo e punta a tenerlo anche nella prossima stagione.

Il video