Lazio e Roma non lo confermarono: D'Uffizi dall’Ascoli alla Nazionale

Simone D'Uffizi è stato convocato per la prima volta nella Nazionale Under 21. L’8 novembre 2026 Silvio Baldini lo ha chiamato al raduno di Tirrenia, dopo l’indisponibilità di Dominic Vavassori, per le amichevoli contro Francia e Belgio. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, Oggi il 22enne è un punto di riferimento dell’Ascoli; da bambino, invece, Roma e Lazio non lo avevano confermato perché ritenevano troppo esile la sua struttura fisica.

Dalla Breda ai vivai di Roma e Lazio

D'Uffizi muove i primi passi nella Breda, società romana in cui si mette presto in evidenza. A nove anni attira gli osservatori della Roma, ma il padre preferisce aspettare. L’ingresso nel vivaio giallorosso arriva due anni dopo, anche grazie all’interessamento di Bruno Conti.

L’esperienza alla Roma si interrompe presto. D'Uffizi passa alla Lazio, ritrova Leonardo Fratangeli e indossa anche la fascia da capitano. Neppure il club biancoceleste, però, lo conferma: il ragazzo torna così alla Breda, la squadra da cui era partito.

Nell’ottobre 2026, ripensando a quel periodo, l’attaccante ha raccontato di aver vissuto entrambe le esclusioni come colpi difficili da assorbire. Nella sua ricostruzione, a pesare era soprattutto il fisico ancora troppo esile. Dopo il ritorno alla Breda aveva persino pensato di smettere, incerto che il calcio potesse restare qualcosa di più di un divertimento.

La ripartenza con Lodigiani, Nuova Florida e Viterbese

Il cammino prosegue lontano dai vivai di Roma e Lazio. D'Uffizi passa alla Lodigiani e poi alla Nuova Florida, in Serie D, dove comincia a misurarsi con un calcio diverso da quello giovanile. Nel luglio 2021 firma con la Viterbese ed entra tra i professionisti.

Esterno classe 2004 di scuola Lodigiani, in una sfida contro la prima squadra della Fidelis Andria entra a gara in corso e segna due gol in cinque minuti. È un altro episodio del percorso iniziato dopo il ritorno alla Breda.

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