Caicedo incensa Patric e su Sarri: "È un genio"

Nonostante sia fuori ruolo, Patric sta convincendo sempre di più in mediana, impiego già avuto nei tempi del Barcellona, ma che ha convinto Sarri a inserirlo nuovamente dopo la gara con il Sassuolo date le assenze di Basic, Cataldi e Rovella. Il centrale spagnolo ha trovato l'approvazione anche di Caicedo, che ha commentato sul proprio profilo X la prestazione dell'ex compagno di squadra alla Lazio e la scelta di Sarri di sceglierlo di nuovo come regista.

Il commento dell'ex Lazio

Il primo tempo di Gabarron che senso ha? Sarri è un genio

Il post di Caicedo