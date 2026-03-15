Caicedo incensa Patric e su Sarri: "È un genio"

Il commento social di Felipe Caicedo sulla prestazione di Patric

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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Nonostante sia fuori ruolo, Patric sta convincendo sempre di più in mediana, impiego già avuto nei tempi del Barcellona, ma che ha convinto Sarri a inserirlo nuovamente dopo la gara con il Sassuolo date le assenze di Basic, Cataldi e Rovella. Il centrale spagnolo ha trovato l'approvazione anche di Caicedo, che ha commentato sul proprio profilo X la prestazione dell'ex compagno di squadra alla Lazio e la scelta di Sarri di sceglierlo di nuovo come regista.

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