Lazio, sfuma Asp Jensen e Provedel va all’Inter: ora Fabiani vola in Croazia

La Lazio vede sfumare Jonathan Asp Jensen dopo oltre un mese di attesa. Il centrocampista ha accettato il Deportivo A Coruña, che ha presentato la stessa offerta biancoceleste da 6 milioni complessivi, ma con una differenza decisiva: i neopromossi in Liga garantiscono il trasferimento a titolo definitivo.

In assenza di rilanci da parte della Lazio, il Bayern Monaco spinge così Asp Jensen verso la Spagna. Un affare, secondo quanto riportato da Il Messaggero, che sembra ormai sfumato per il club biancoceleste, costretto a fare i conti con un altro scenario di mercato complicato.

Nel frattempo, Ivan Provedel ha svolto nella giornata di ieri le visite mediche di rito e ha firmato un contratto triennale con l’Inter. Sempre ieri è andato in scena anche un vertice tra il ds, Claudio Lotito e il nuovo tecnico Gattuso.

Mercato Lazio, Fabiani vola in Croazia per Sergi Dominguez

Questa mattina Fabiani volerà in Croazia per il difensore Sergi Dominguez. La Dinamo Zagabria di Boban valuta il classe 2005 ben 15 milioni di euro, anche perché deve riconoscere il 20% al Barcellona.

La Lazio, invece, è ferma a 10 milioni. La distanza resta quindi importante e anche questa operazione appare tutta in salita.

Lazio, centrocampo e attacco in standby: le altre operazioni

Ogni discorso relativo a centrocampo e attacco resta in standby finché non ci saranno uscite. Intanto, la Fiorentina offre Piccoli in prestito e può inserire nell’operazione anche Comuzzo, con la stessa formula.

Novità anche per il settore giovanile. Tobia Assumma, nuovo responsabile del vivaio biancoceleste, ha chiuso due operazioni in entrata per altrettanti promettenti classe 2010 di nazionalità bulgara.

Si tratta del portiere Umut Bekirov e del centravanti Kaloyan Nedev, due nuovi innesti per il futuro del settore giovanile della Lazio.