Conferenza Cancellieri: "Tre vittorie? È perchè non ci siamo posti obiettivi a lunga durata"
Matteo Cancellieri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria della Lazio a casa del Bologna
Matteo Cancellieri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria della Lazio a casa del Bologna.
La conferenza stampa di Cancellieri
Abbiamo ottenuto questo filone di vittorie perché non ci siamo posti degli obiettivi a lunga durata. Guardiamo partita per partita lavoriamo con tranquillità e i risultati si vedono in campo. Atalanta? Vediamo partita per partita.
Abbiamo avuto un momento in cui non siamo riusciti a esprimerci al meglio. In questo momento entriamo in campo con la volontà di portare a casa i tre punti e dobbiamo continuare su questa strada.
Stagione? Vengo da un ritiro e un inizio stagione positivo, poi l'infortunio mi ha tenuto fuori e ho avuto le mie difficoltà. La nascita di mia figlia ha cambiato qualcosa, inizio stagione lo valuto in maniera positiva, anche se adesso gioco un po' meno scendo in campo sempre pensando alle richieste del mister e provo a fare il meglio per la squadra.