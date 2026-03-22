Conferenza Cancellieri: "Tre vittorie? È perchè non ci siamo posti obiettivi a lunga durata"

Matteo Cancellieri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria della Lazio a casa del Bologna.

La conferenza stampa di Cancellieri

Abbiamo ottenuto questo filone di vittorie perché non ci siamo posti degli obiettivi a lunga durata. Guardiamo partita per partita lavoriamo con tranquillità e i risultati si vedono in campo. Atalanta? Vediamo partita per partita.

Abbiamo avuto un momento in cui non siamo riusciti a esprimerci al meglio. In questo momento entriamo in campo con la volontà di portare a casa i tre punti e dobbiamo continuare su questa strada.